- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
83 (76.14%)
Negociações com perda:
26 (23.85%)
Melhor negociação:
90.53 USD
Pior negociação:
-25.00 USD
Lucro bruto:
482.64 USD (417 087 pips)
Perda bruta:
-170.73 USD (168 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (199.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.48 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
10.57
Negociações longas:
86 (78.90%)
Negociações curtas:
23 (21.10%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
2.86 USD
Lucro médio:
5.81 USD
Perda média:
-6.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.00 USD (1)
Crescimento mensal:
13.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.26 USD
Máximo:
29.52 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.20% (29.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (33.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +90.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.48 USD
Máxima perda consecutiva: -18.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|57.75 × 12
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
0%
109
76%
100%
2.82
2.86
USD
USD
1%
1:100