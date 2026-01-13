SinaisSeções
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
Negociações:
109
Negociações com lucro:
83 (76.14%)
Negociações com perda:
26 (23.85%)
Melhor negociação:
90.53 USD
Pior negociação:
-25.00 USD
Lucro bruto:
482.64 USD (417 087 pips)
Perda bruta:
-170.73 USD (168 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (199.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.48 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
10.57
Negociações longas:
86 (78.90%)
Negociações curtas:
23 (21.10%)
Fator de lucro:
2.83
Valor esperado:
2.86 USD
Lucro médio:
5.81 USD
Perda média:
-6.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-18.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.00 USD (1)
Crescimento mensal:
13.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.26 USD
Máximo:
29.52 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.20% (29.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (33.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +90.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.48 USD
Máxima perda consecutiva: -18.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
57.75 × 12
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
