- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
83 (76.14%)
損失トレード:
26 (23.85%)
ベストトレード:
90.53 USD
最悪のトレード:
-25.00 USD
総利益:
482.64 USD (417 087 pips)
総損失:
-170.73 USD (168 546 pips)
最大連続の勝ち:
18 (199.48 USD)
最大連続利益:
199.48 USD (18)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.74%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
10.57
長いトレード:
86 (78.90%)
短いトレード:
23 (21.10%)
プロフィットファクター:
2.83
期待されたペイオフ:
2.86 USD
平均利益:
5.81 USD
平均損失:
-6.57 USD
最大連続の負け:
3 (-18.17 USD)
最大連続損失:
-25.00 USD (1)
月間成長:
13.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.26 USD
最大の:
29.52 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.20% (29.52 USD)
エクイティによる:
1.25% (33.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +90.53 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.48 USD
最大連続損失: -18.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|42.67 × 6
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
0%
109
76%
100%
2.82
2.86
USD
USD
1%
1:100