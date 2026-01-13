シグナルセクション
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
83 (76.14%)
損失トレード:
26 (23.85%)
ベストトレード:
90.53 USD
最悪のトレード:
-25.00 USD
総利益:
482.64 USD (417 087 pips)
総損失:
-170.73 USD (168 546 pips)
最大連続の勝ち:
18 (199.48 USD)
最大連続利益:
199.48 USD (18)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.74%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
10.57
長いトレード:
86 (78.90%)
短いトレード:
23 (21.10%)
プロフィットファクター:
2.83
期待されたペイオフ:
2.86 USD
平均利益:
5.81 USD
平均損失:
-6.57 USD
最大連続の負け:
3 (-18.17 USD)
最大連続損失:
-25.00 USD (1)
月間成長:
13.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.26 USD
最大の:
29.52 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.20% (29.52 USD)
エクイティによる:
1.25% (33.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +90.53 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.48 USD
最大連続損失: -18.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
42.67 × 6
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


レビューなし
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
