Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
83 (76.14%)
Perte trades:
26 (23.85%)
Meilleure transaction:
90.53 USD
Pire transaction:
-25.00 USD
Bénéfice brut:
482.64 USD (417 087 pips)
Perte brute:
-170.73 USD (168 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (199.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
86
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.57
Longs trades:
86 (78.90%)
Courts trades:
23 (21.10%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
5.81 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-18.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.26 USD
Maximal:
29.52 USD (1.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.20% (29.52 USD)
Par fonds propres:
1.25% (33.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.53 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +199.48 USD
Perte consécutive maximale: -18.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


Aucun avis
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
