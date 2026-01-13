SinyallerBölümler
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 inceleme
195 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 962
Kârla kapanan işlemler:
1 033 (52.65%)
Zararla kapanan işlemler:
929 (47.35%)
En iyi işlem:
39.32 EUR
En kötü işlem:
-40.82 EUR
Brüt kâr:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Brüt zarar:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (176.54 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
176.54 EUR (28)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
33.14%
Maks. mevduat yükü:
65.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
980 (49.95%)
Satış işlemleri:
982 (50.05%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.15 EUR
Ortalama kâr:
5.62 EUR
Ortalama zarar:
-6.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-79.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-97.11 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.62%
Yıllık tahmin:
80.30%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
465.46 EUR
Maksimum:
708.94 EUR (110.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.69% (708.94 EUR)
Varlığa göre:
0.58% (8.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.32 EUR
En kötü işlem: -41 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +176.54 EUR
Maksimum ardışık zarar: -79.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Europe" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CMC
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
1.5K
EUR
195
17%
1 962
52%
33%
0.95
-0.15
EUR
59%
1:100
