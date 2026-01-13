SegnaliSezioni
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 recensioni
195 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 962
Profit Trade:
1 033 (52.65%)
Loss Trade:
929 (47.35%)
Best Trade:
39.32 EUR
Worst Trade:
-40.82 EUR
Profitto lordo:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Perdita lorda:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (176.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
176.54 EUR (28)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
33.14%
Massimo carico di deposito:
65.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
980 (49.95%)
Short Trade:
982 (50.05%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.15 EUR
Profitto medio:
5.62 EUR
Perdita media:
-6.57 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-79.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-97.11 EUR (7)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
80.30%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
465.46 EUR
Massimale:
708.94 EUR (110.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.69% (708.94 EUR)
Per equità:
0.58% (8.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.32 EUR
Worst Trade: -41 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +176.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -79.24 EUR

2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
