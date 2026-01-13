СигналыРазделы
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 отзывов
195 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 962
Прибыльных трейдов:
1 033 (52.65%)
Убыточных трейдов:
929 (47.35%)
Лучший трейд:
39.32 EUR
Худший трейд:
-40.82 EUR
Общая прибыль:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Общий убыток:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (176.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.54 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
33.14%
Макс. загрузка депозита:
65.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
980 (49.95%)
Коротких трейдов:
982 (50.05%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.15 EUR
Средняя прибыль:
5.62 EUR
Средний убыток:
-6.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-79.24 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.11 EUR (7)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
80.30%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
465.46 EUR
Максимальная:
708.94 EUR (110.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.69% (708.94 EUR)
По эквити:
0.58% (8.52 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.32 EUR
Худший трейд: -41 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +176.54 EUR
Макс. убыток в серии: -79.24 EUR

2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
