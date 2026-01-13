- Прирост
Всего трейдов:
1 962
Прибыльных трейдов:
1 033 (52.65%)
Убыточных трейдов:
929 (47.35%)
Лучший трейд:
39.32 EUR
Худший трейд:
-40.82 EUR
Общая прибыль:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Общий убыток:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (176.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
176.54 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
33.14%
Макс. загрузка депозита:
65.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
980 (49.95%)
Коротких трейдов:
982 (50.05%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.15 EUR
Средняя прибыль:
5.62 EUR
Средний убыток:
-6.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-79.24 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.11 EUR (7)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
80.30%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
465.46 EUR
Максимальная:
708.94 EUR (110.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.69% (708.94 EUR)
По эквити:
0.58% (8.52 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40
|1224
|EURUSD.r
|391
|USDJPY.r
|134
|GOLD
|61
|FRA40
|54
|GER30
|41
|SPX500
|34
|UK100
|8
|NDAQ100
|7
|NZDJPY.r
|4
|GBPJPY.r
|2
|EURGBP.r
|1
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40
|-325
|EURUSD.r
|427
|USDJPY.r
|-140
|GOLD
|-43
|FRA40
|-92
|GER30
|-37
|SPX500
|-86
|UK100
|-27
|NDAQ100
|-11
|NZDJPY.r
|7
|GBPJPY.r
|3
|EURGBP.r
|-2
|US30
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40
|194K
|EURUSD.r
|8.6K
|USDJPY.r
|-5.2K
|GOLD
|-964
|FRA40
|-21K
|GER30
|-13K
|SPX500
|-13K
|UK100
|-7.6K
|NDAQ100
|-4.3K
|NZDJPY.r
|968
|GBPJPY.r
|406
|EURGBP.r
|-113
|US30
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Europe" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
