시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CMC
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 리뷰
195
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 962
이익 거래:
1 033 (52.65%)
손실 거래:
929 (47.35%)
최고의 거래:
39.32 EUR
최악의 거래:
-40.82 EUR
총 수익:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
총 손실:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
연속 최대 이익:
28 (176.54 EUR)
연속 최대 이익:
176.54 EUR (28)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
65.56%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
80
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
980 (49.95%)
숏(주식차입매도):
982 (50.05%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.15 EUR
평균 이익:
5.62 EUR
평균 손실:
-6.57 EUR
연속 최대 손실:
12 (-79.24 EUR)
연속 최대 손실:
-97.11 EUR (7)
월별 성장률:
6.62%
연간 예측:
80.30%
Algo 트레이딩:
17%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
465.46 EUR
최대한의:
708.94 EUR (110.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.69% (708.94 EUR)
자본금별:
0.58% (8.52 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +39.32 EUR
최악의 거래: -41 EUR
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +176.54 EUR
연속 최대 손실: -79.24 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Europe"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
