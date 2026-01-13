- 자본
트레이드:
1 962
이익 거래:
1 033 (52.65%)
손실 거래:
929 (47.35%)
최고의 거래:
39.32 EUR
최악의 거래:
-40.82 EUR
총 수익:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
총 손실:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
연속 최대 이익:
28 (176.54 EUR)
연속 최대 이익:
176.54 EUR (28)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
65.56%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
80
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
980 (49.95%)
숏(주식차입매도):
982 (50.05%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.15 EUR
평균 이익:
5.62 EUR
평균 손실:
-6.57 EUR
연속 최대 손실:
12 (-79.24 EUR)
연속 최대 손실:
-97.11 EUR (7)
월별 성장률:
6.62%
연간 예측:
80.30%
Algo 트레이딩:
17%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
465.46 EUR
최대한의:
708.94 EUR (110.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.69% (708.94 EUR)
자본금별:
0.58% (8.52 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GER40
|1224
|EURUSD.r
|391
|USDJPY.r
|134
|GOLD
|61
|FRA40
|54
|GER30
|41
|SPX500
|34
|UK100
|8
|NDAQ100
|7
|NZDJPY.r
|4
|GBPJPY.r
|2
|EURGBP.r
|1
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GER40
|-325
|EURUSD.r
|427
|USDJPY.r
|-140
|GOLD
|-43
|FRA40
|-92
|GER30
|-37
|SPX500
|-86
|UK100
|-27
|NDAQ100
|-11
|NZDJPY.r
|7
|GBPJPY.r
|3
|EURGBP.r
|-2
|US30
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GER40
|194K
|EURUSD.r
|8.6K
|USDJPY.r
|-5.2K
|GOLD
|-964
|FRA40
|-21K
|GER30
|-13K
|SPX500
|-13K
|UK100
|-7.6K
|NDAQ100
|-4.3K
|NZDJPY.r
|968
|GBPJPY.r
|406
|EURGBP.r
|-113
|US30
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.32 EUR
최악의 거래: -41 EUR
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +176.54 EUR
연속 최대 손실: -79.24 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Europe"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
