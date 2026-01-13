SignaleKategorien
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 Bewertungen
195 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 962
Gewinntrades:
1 033 (52.65%)
Verlusttrades:
929 (47.35%)
Bester Trade:
39.32 EUR
Schlechtester Trade:
-40.82 EUR
Bruttoprofit:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Bruttoverlust:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (176.54 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.54 EUR (28)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
33.14%
Max deposit load:
65.56%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
980 (49.95%)
Short-Positionen:
982 (50.05%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.15 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.57 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-79.24 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-97.11 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
6.62%
Jahresprognose:
80.30%
Algo-Trading:
17%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
465.46 EUR
Maximaler:
708.94 EUR (110.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.69% (708.94 EUR)
Kapital:
0.58% (8.52 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.32 EUR
Schlechtester Trade: -41 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +176.54 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.24 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Europe" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
