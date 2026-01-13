シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CMC
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
レビュー0件
195週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 962
利益トレード:
1 033 (52.65%)
損失トレード:
929 (47.35%)
ベストトレード:
39.32 EUR
最悪のトレード:
-40.82 EUR
総利益:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
総損失:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
最大連続の勝ち:
28 (176.54 EUR)
最大連続利益:
176.54 EUR (28)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
33.14%
最大入金額:
65.56%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
980 (49.95%)
短いトレード:
982 (50.05%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.15 EUR
平均利益:
5.62 EUR
平均損失:
-6.57 EUR
最大連続の負け:
12 (-79.24 EUR)
最大連続損失:
-97.11 EUR (7)
月間成長:
6.62%
年間予想:
80.30%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
465.46 EUR
最大の:
708.94 EUR (110.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.69% (708.94 EUR)
エクイティによる:
0.58% (8.52 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.32 EUR
最悪のトレード: -41 EUR
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +176.54 EUR
最大連続損失: -79.24 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Europe"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CMC
30 USD/月
-29%
0
0
USD
1.5K
EUR
195
17%
1 962
52%
33%
0.95
-0.15
EUR
59%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください