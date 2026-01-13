- 成長
トレード:
1 962
利益トレード:
1 033 (52.65%)
損失トレード:
929 (47.35%)
ベストトレード:
39.32 EUR
最悪のトレード:
-40.82 EUR
総利益:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
総損失:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
最大連続の勝ち:
28 (176.54 EUR)
最大連続利益:
176.54 EUR (28)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
33.14%
最大入金額:
65.56%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
980 (49.95%)
短いトレード:
982 (50.05%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.15 EUR
平均利益:
5.62 EUR
平均損失:
-6.57 EUR
最大連続の負け:
12 (-79.24 EUR)
最大連続損失:
-97.11 EUR (7)
月間成長:
6.62%
年間予想:
80.30%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
465.46 EUR
最大の:
708.94 EUR (110.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.69% (708.94 EUR)
エクイティによる:
0.58% (8.52 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GER40
|1224
|EURUSD.r
|391
|USDJPY.r
|134
|GOLD
|61
|FRA40
|54
|GER30
|41
|SPX500
|34
|UK100
|8
|NDAQ100
|7
|NZDJPY.r
|4
|GBPJPY.r
|2
|EURGBP.r
|1
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GER40
|-325
|EURUSD.r
|427
|USDJPY.r
|-140
|GOLD
|-43
|FRA40
|-92
|GER30
|-37
|SPX500
|-86
|UK100
|-27
|NDAQ100
|-11
|NZDJPY.r
|7
|GBPJPY.r
|3
|EURGBP.r
|-2
|US30
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GER40
|194K
|EURUSD.r
|8.6K
|USDJPY.r
|-5.2K
|GOLD
|-964
|FRA40
|-21K
|GER30
|-13K
|SPX500
|-13K
|UK100
|-7.6K
|NDAQ100
|-4.3K
|NZDJPY.r
|968
|GBPJPY.r
|406
|EURGBP.r
|-113
|US30
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Europe"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
