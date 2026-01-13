SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CMC
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 comentarios
195 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 962
Transacciones Rentables:
1 033 (52.65%)
Transacciones Irrentables:
929 (47.35%)
Mejor transacción:
39.32 EUR
Peor transacción:
-40.82 EUR
Beneficio Bruto:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (176.54 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
176.54 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
33.14%
Carga máxima del depósito:
65.56%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
79
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
980 (49.95%)
Transacciones Cortas:
982 (50.05%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.15 EUR
Beneficio medio:
5.62 EUR
Pérdidas medias:
-6.57 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-79.24 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-97.11 EUR (7)
Crecimiento al mes:
6.62%
Pronóstico anual:
80.30%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
465.46 EUR
Máxima:
708.94 EUR (110.82%)
Reducción relativa:
De balance:
58.69% (708.94 EUR)
De fondos:
0.58% (8.52 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.32 EUR
Peor transacción: -41 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +176.54 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -79.24 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Europe" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CMC
30 USD al mes
-29%
0
0
USD
1.5K
EUR
195
17%
1 962
52%
33%
0.95
-0.15
EUR
59%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.