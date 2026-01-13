- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 962
盈利交易:
1 033 (52.65%)
亏损交易:
929 (47.35%)
最好交易:
39.32 EUR
最差交易:
-40.82 EUR
毛利:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
毛利亏损:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
最大连续赢利:
28 (176.54 EUR)
最大连续盈利:
176.54 EUR (28)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
33.14%
最大入金加载:
65.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
79
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.42
长期交易:
980 (49.95%)
短期交易:
982 (50.05%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
5.62 EUR
平均损失:
-6.57 EUR
最大连续失误:
12 (-79.24 EUR)
最大连续亏损:
-97.11 EUR (7)
每月增长:
6.62%
年度预测:
80.30%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
465.46 EUR
最大值:
708.94 EUR (110.82%)
相对跌幅:
结余:
58.69% (708.94 EUR)
净值:
0.58% (8.52 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GER40
|1224
|EURUSD.r
|391
|USDJPY.r
|134
|GOLD
|61
|FRA40
|54
|GER30
|41
|SPX500
|34
|UK100
|8
|NDAQ100
|7
|NZDJPY.r
|4
|GBPJPY.r
|2
|EURGBP.r
|1
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GER40
|-325
|EURUSD.r
|427
|USDJPY.r
|-140
|GOLD
|-43
|FRA40
|-92
|GER30
|-37
|SPX500
|-86
|UK100
|-27
|NDAQ100
|-11
|NZDJPY.r
|7
|GBPJPY.r
|3
|EURGBP.r
|-2
|US30
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GER40
|194K
|EURUSD.r
|8.6K
|USDJPY.r
|-5.2K
|GOLD
|-964
|FRA40
|-21K
|GER30
|-13K
|SPX500
|-13K
|UK100
|-7.6K
|NDAQ100
|-4.3K
|NZDJPY.r
|968
|GBPJPY.r
|406
|EURGBP.r
|-113
|US30
|-21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.32 EUR
最差交易: -41 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +176.54 EUR
最大连续亏损: -79.24 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Europe 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
