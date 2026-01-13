信号部分
CMC
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
增长自 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 962
盈利交易:
1 033 (52.65%)
亏损交易:
929 (47.35%)
最好交易:
39.32 EUR
最差交易:
-40.82 EUR
毛利:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
毛利亏损:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
最大连续赢利:
28 (176.54 EUR)
最大连续盈利:
176.54 EUR (28)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
33.14%
最大入金加载:
65.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
79
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.42
长期交易:
980 (49.95%)
短期交易:
982 (50.05%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
5.62 EUR
平均损失:
-6.57 EUR
最大连续失误:
12 (-79.24 EUR)
最大连续亏损:
-97.11 EUR (7)
每月增长:
6.62%
年度预测:
80.30%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
465.46 EUR
最大值:
708.94 EUR (110.82%)
相对跌幅:
结余:
58.69% (708.94 EUR)
净值:
0.58% (8.52 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.32 EUR
最差交易: -41 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +176.54 EUR
最大连续亏损: -79.24 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Europe 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
