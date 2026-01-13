- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 962
Negociações com lucro:
1 033 (52.65%)
Negociações com perda:
929 (47.35%)
Melhor negociação:
39.32 EUR
Pior negociação:
-40.82 EUR
Lucro bruto:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Perda bruta:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (176.54 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
176.54 EUR (28)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
33.14%
Depósito máximo carregado:
65.56%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
980 (49.95%)
Negociações curtas:
982 (50.05%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.15 EUR
Lucro médio:
5.62 EUR
Perda média:
-6.57 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-79.24 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-97.11 EUR (7)
Crescimento mensal:
6.62%
Previsão anual:
80.30%
Algotrading:
17%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
465.46 EUR
Máximo:
708.94 EUR (110.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.69% (708.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.58% (8.52 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GER40
|1224
|EURUSD.r
|391
|USDJPY.r
|134
|GOLD
|61
|FRA40
|54
|GER30
|41
|SPX500
|34
|UK100
|8
|NDAQ100
|7
|NZDJPY.r
|4
|GBPJPY.r
|2
|EURGBP.r
|1
|US30
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GER40
|-325
|EURUSD.r
|427
|USDJPY.r
|-140
|GOLD
|-43
|FRA40
|-92
|GER30
|-37
|SPX500
|-86
|UK100
|-27
|NDAQ100
|-11
|NZDJPY.r
|7
|GBPJPY.r
|3
|EURGBP.r
|-2
|US30
|-11
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GER40
|194K
|EURUSD.r
|8.6K
|USDJPY.r
|-5.2K
|GOLD
|-964
|FRA40
|-21K
|GER30
|-13K
|SPX500
|-13K
|UK100
|-7.6K
|NDAQ100
|-4.3K
|NZDJPY.r
|968
|GBPJPY.r
|406
|EURGBP.r
|-113
|US30
|-21K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.32 EUR
Pior negociação: -41 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +176.54 EUR
Máxima perda consecutiva: -79.24 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Europe" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-29%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
195
17%
1 962
52%
33%
0.95
-0.15
EUR
EUR
59%
1:100