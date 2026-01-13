SinaisSeções
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 comentários
195 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 962
Negociações com lucro:
1 033 (52.65%)
Negociações com perda:
929 (47.35%)
Melhor negociação:
39.32 EUR
Pior negociação:
-40.82 EUR
Lucro bruto:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Perda bruta:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (176.54 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
176.54 EUR (28)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
33.14%
Depósito máximo carregado:
65.56%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
980 (49.95%)
Negociações curtas:
982 (50.05%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.15 EUR
Lucro médio:
5.62 EUR
Perda média:
-6.57 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-79.24 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-97.11 EUR (7)
Crescimento mensal:
6.62%
Previsão anual:
80.30%
Algotrading:
17%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
465.46 EUR
Máximo:
708.94 EUR (110.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.69% (708.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.58% (8.52 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.32 EUR
Pior negociação: -41 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +176.54 EUR
Máxima perda consecutiva: -79.24 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Europe" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
