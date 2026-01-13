SignalsSections
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 reviews
195 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 962
Profit Trades:
1 033 (52.65%)
Loss Trades:
929 (47.35%)
Best trade:
39.32 EUR
Worst trade:
-40.82 EUR
Gross Profit:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Gross Loss:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (176.54 EUR)
Maximal consecutive profit:
176.54 EUR (28)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
33.14%
Max deposit load:
65.56%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
1 hour
Recovery Factor:
-0.42
Long Trades:
980 (49.95%)
Short Trades:
982 (50.05%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.15 EUR
Average Profit:
5.62 EUR
Average Loss:
-6.57 EUR
Maximum consecutive losses:
12 (-79.24 EUR)
Maximal consecutive loss:
-97.11 EUR (7)
Monthly growth:
6.62%
Annual Forecast:
80.30%
Algo trading:
17%
Drawdown by balance:
Absolute:
465.46 EUR
Maximal:
708.94 EUR (110.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
58.69% (708.94 EUR)
By Equity:
0.58% (8.52 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +39.32 EUR
Worst trade: -41 EUR
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +176.54 EUR
Maximal consecutive loss: -79.24 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CMCMarkets1-Europe" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
