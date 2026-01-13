SignauxSections
Yoann Courbouleix

CMC

Yoann Courbouleix
0 avis
195 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -29%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 962
Bénéfice trades:
1 033 (52.65%)
Perte trades:
929 (47.35%)
Meilleure transaction:
39.32 EUR
Pire transaction:
-40.82 EUR
Bénéfice brut:
5 805.69 EUR (1 106 732 pips)
Perte brute:
-6 099.95 EUR (988 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (176.54 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
176.54 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
33.14%
Charge de dépôt maximale:
65.56%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
980 (49.95%)
Courts trades:
982 (50.05%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.15 EUR
Bénéfice moyen:
5.62 EUR
Perte moyenne:
-6.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-79.24 EUR)
Perte consécutive maximale:
-97.11 EUR (7)
Croissance mensuelle:
6.62%
Prévision annuelle:
80.30%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
465.46 EUR
Maximal:
708.94 EUR (110.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.69% (708.94 EUR)
Par fonds propres:
0.58% (8.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 1224
EURUSD.r 391
USDJPY.r 134
GOLD 61
FRA40 54
GER30 41
SPX500 34
UK100 8
NDAQ100 7
NZDJPY.r 4
GBPJPY.r 2
EURGBP.r 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 -325
EURUSD.r 427
USDJPY.r -140
GOLD -43
FRA40 -92
GER30 -37
SPX500 -86
UK100 -27
NDAQ100 -11
NZDJPY.r 7
GBPJPY.r 3
EURGBP.r -2
US30 -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 194K
EURUSD.r 8.6K
USDJPY.r -5.2K
GOLD -964
FRA40 -21K
GER30 -13K
SPX500 -13K
UK100 -7.6K
NDAQ100 -4.3K
NZDJPY.r 968
GBPJPY.r 406
EURGBP.r -113
US30 -21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.32 EUR
Pire transaction: -41 EUR
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +176.54 EUR
Perte consécutive maximale: -79.24 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Europe" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 09:15
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.