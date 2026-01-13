SinyallerBölümler
Maria Das Dores Borges Neta Soares

AlgoSoft

Maria Das Dores Borges Neta Soares
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FPMarketsSC-Live4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
15 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (61.54%)
En iyi işlem:
5.23 USD
En kötü işlem:
-2.09 USD
Brüt kâr:
49.11 USD (5 394 pips)
Brüt zarar:
-40.66 USD (4 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.29 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
18 (46.15%)
Satış işlemleri:
21 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.81 USD (6)
Aylık büyüme:
3.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.88 USD
Maksimum:
19.66 USD (18.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.17% (19.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 13
USDJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 8
EURUSD -6
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 967
EURUSD -610
USDJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.23 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.81 USD

Veri yok

2026.01.13 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
