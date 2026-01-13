- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
15 (38.46%)
Negociações com perda:
24 (61.54%)
Melhor negociação:
5.23 USD
Pior negociação:
-2.09 USD
Lucro bruto:
49.11 USD (5 394 pips)
Perda bruta:
-40.66 USD (4 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.29 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
18 (46.15%)
Negociações curtas:
21 (53.85%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.22 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-1.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-10.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.81 USD (6)
Crescimento mensal:
3.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.88 USD
Máximo:
19.66 USD (18.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.17% (19.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.23 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +11.29 USD
Máxima perda consecutiva: -10.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários