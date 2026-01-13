- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
15 (38.46%)
Loss Trade:
24 (61.54%)
Best Trade:
5.23 USD
Worst Trade:
-2.09 USD
Profitto lordo:
49.11 USD (5 394 pips)
Perdita lorda:
-40.66 USD (4 026 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.29 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
18 (46.15%)
Short Trade:
21 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.81 USD (6)
Crescita mensile:
3.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.88 USD
Massimale:
19.66 USD (18.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.17% (19.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.23 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.29 USD
Massima perdita consecutiva: -10.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni