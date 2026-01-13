信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlgoSoft
Maria Das Dores Borges Neta Soares

AlgoSoft

Maria Das Dores Borges Neta Soares
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
增长自 2025 6%
FPMarketsSC-Live4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
39
盈利交易:
15 (38.46%)
亏损交易:
24 (61.54%)
最好交易:
5.23 USD
最差交易:
-2.09 USD
毛利:
49.11 USD (5 394 pips)
毛利亏损:
-40.66 USD (4 026 pips)
最大连续赢利:
3 (11.29 USD)
最大连续盈利:
11.29 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.43
长期交易:
18 (46.15%)
短期交易:
21 (53.85%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
3.27 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
6 (-10.81 USD)
最大连续亏损:
-10.81 USD (6)
每月增长:
3.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.88 USD
最大值:
19.66 USD (18.24%)
相对跌幅:
结余:
11.17% (19.66 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 13
USDJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 8
EURUSD -6
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 967
EURUSD -610
USDJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.23 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +11.29 USD
最大连续亏损: -10.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
