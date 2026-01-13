- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
15 (38.46%)
亏损交易:
24 (61.54%)
最好交易:
5.23 USD
最差交易:
-2.09 USD
毛利:
49.11 USD (5 394 pips)
毛利亏损:
-40.66 USD (4 026 pips)
最大连续赢利:
3 (11.29 USD)
最大连续盈利:
11.29 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.43
长期交易:
18 (46.15%)
短期交易:
21 (53.85%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
3.27 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
6 (-10.81 USD)
最大连续亏损:
-10.81 USD (6)
每月增长:
3.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.88 USD
最大值:
19.66 USD (18.24%)
相对跌幅:
结余:
11.17% (19.66 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.23 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +11.29 USD
最大连续亏损: -10.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论