SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AlgoSoft
Maria Das Dores Borges Neta Soares

AlgoSoft

Maria Das Dores Borges Neta Soares
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 6%
FPMarketsSC-Live4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
15 (38.46%)
Perte trades:
24 (61.54%)
Meilleure transaction:
5.23 USD
Pire transaction:
-2.09 USD
Bénéfice brut:
49.11 USD (5 394 pips)
Perte brute:
-40.66 USD (4 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (11.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.29 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
18 (46.15%)
Courts trades:
21 (53.85%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
3.27 USD
Perte moyenne:
-1.69 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-10.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.81 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.88 USD
Maximal:
19.66 USD (18.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.17% (19.66 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 13
USDJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 8
EURUSD -6
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 967
EURUSD -610
USDJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.23 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +11.29 USD
Perte consécutive maximale: -10.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.13 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire