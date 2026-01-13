SignaleKategorien
Maria Das Dores Borges Neta Soares

AlgoSoft

Maria Das Dores Borges Neta Soares
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 6%
FPMarketsSC-Live4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
15 (38.46%)
Verlusttrades:
24 (61.54%)
Bester Trade:
5.23 USD
Schlechtester Trade:
-2.09 USD
Bruttoprofit:
49.11 USD (5 394 pips)
Bruttoverlust:
-40.66 USD (4 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (11.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.29 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
18 (46.15%)
Short-Positionen:
21 (53.85%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-10.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.81 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.88 USD
Maximaler:
19.66 USD (18.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.17% (19.66 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 13
USDJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 8
EURUSD -6
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 967
EURUSD -610
USDJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.23 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

