트레이드:
39
이익 거래:
15 (38.46%)
손실 거래:
24 (61.54%)
최고의 거래:
5.23 USD
최악의 거래:
-2.09 USD
총 수익:
49.11 USD (5 394 pips)
총 손실:
-40.66 USD (4 026 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.29 USD)
연속 최대 이익:
11.29 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
18 (46.15%)
숏(주식차입매도):
21 (53.85%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-1.69 USD
연속 최대 손실:
6 (-10.81 USD)
연속 최대 손실:
-10.81 USD (6)
월별 성장률:
3.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.88 USD
최대한의:
19.66 USD (18.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
