- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
15 (38.46%)
Убыточных трейдов:
24 (61.54%)
Лучший трейд:
5.23 USD
Худший трейд:
-2.09 USD
Общая прибыль:
49.11 USD (5 394 pips)
Общий убыток:
-40.66 USD (4 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.29 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
18 (46.15%)
Коротких трейдов:
21 (53.85%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.81 USD (6)
Прирост в месяц:
3.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.88 USD
Максимальная:
19.66 USD (18.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.17% (19.66 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.23 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +11.29 USD
Макс. убыток в серии: -10.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов