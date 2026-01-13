- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
15 (38.46%)
損失トレード:
24 (61.54%)
ベストトレード:
5.23 USD
最悪のトレード:
-2.09 USD
総利益:
49.11 USD (5 394 pips)
総損失:
-40.66 USD (4 026 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.29 USD)
最大連続利益:
11.29 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
18 (46.15%)
短いトレード:
21 (53.85%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-1.69 USD
最大連続の負け:
6 (-10.81 USD)
最大連続損失:
-10.81 USD (6)
月間成長:
3.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.88 USD
最大の:
19.66 USD (18.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.17% (19.66 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.23 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +11.29 USD
最大連続損失: -10.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし