- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
15 (38.46%)
Transacciones Irrentables:
24 (61.54%)
Mejor transacción:
5.23 USD
Peor transacción:
-2.09 USD
Beneficio Bruto:
49.11 USD (5 394 pips)
Pérdidas Brutas:
-40.66 USD (4 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.29 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
18 (46.15%)
Transacciones Cortas:
21 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.22 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-10.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.81 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.88 USD
Máxima:
19.66 USD (18.24%)
Reducción relativa:
De balance:
11.17% (19.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-6
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|967
|EURUSD
|-610
|USDJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.23 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +11.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios