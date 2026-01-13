SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AlgoSoft
Maria Das Dores Borges Neta Soares

AlgoSoft

Maria Das Dores Borges Neta Soares
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
FPMarketsSC-Live4
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
15 (38.46%)
Transacciones Irrentables:
24 (61.54%)
Mejor transacción:
5.23 USD
Peor transacción:
-2.09 USD
Beneficio Bruto:
49.11 USD (5 394 pips)
Pérdidas Brutas:
-40.66 USD (4 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.29 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
18 (46.15%)
Transacciones Cortas:
21 (53.85%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.22 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-10.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.81 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.88 USD
Máxima:
19.66 USD (18.24%)
Reducción relativa:
De balance:
11.17% (19.66 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 19
EURUSD 13
USDJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 8
EURUSD -6
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 967
EURUSD -610
USDJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.23 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +11.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada