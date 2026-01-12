SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Creo Scalper EA Middle Set
Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

Aleh Rabtsau
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
63 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.55%)
En iyi işlem:
41.58 USD
En kötü işlem:
-37.41 USD
Brüt kâr:
492.67 USD (74 407 pips)
Brüt zarar:
-62.64 USD (8 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (230.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.81 USD (30)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
11.50
Alış işlemleri:
66 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.87
Beklenen getiri:
6.52 USD
Ortalama kâr:
7.82 USD
Ortalama zarar:
-20.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.41 USD (1)
Aylık büyüme:
32.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.41 USD (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.58 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +230.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
İnceleme yok
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol