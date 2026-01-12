SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Creo Scalper EA Middle Set
Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

Aleh Rabtsau
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
63 (95.45%)
Verlusttrades:
3 (4.55%)
Bester Trade:
41.58 USD
Schlechtester Trade:
-37.41 USD
Bruttoprofit:
492.67 USD (74 407 pips)
Bruttoverlust:
-62.64 USD (8 403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (230.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.81 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
11.50
Long-Positionen:
66 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.87
Mathematische Gewinnerwartung:
6.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-37.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.41 USD (1)
Wachstum pro Monat :
32.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
37.41 USD (2.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.58 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exispro-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
Keine Bewertungen
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen