- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
63 (95.45%)
Verlusttrades:
3 (4.55%)
Bester Trade:
41.58 USD
Schlechtester Trade:
-37.41 USD
Bruttoprofit:
492.67 USD (74 407 pips)
Bruttoverlust:
-62.64 USD (8 403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (230.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.81 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
11.50
Long-Positionen:
66 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.87
Mathematische Gewinnerwartung:
6.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-37.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.41 USD (1)
Wachstum pro Monat :
32.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
37.41 USD (2.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +41.58 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exispro-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
