Trade:
66
Profit Trade:
63 (95.45%)
Loss Trade:
3 (4.55%)
Best Trade:
41.58 USD
Worst Trade:
-37.41 USD
Profitto lordo:
492.67 USD (74 407 pips)
Perdita lorda:
-62.64 USD (8 403 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (230.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.81 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.50
Long Trade:
66 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.87
Profitto previsto:
6.52 USD
Profitto medio:
7.82 USD
Perdita media:
-20.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.41 USD (1)
Crescita mensile:
32.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.41 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.58 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +230.81 USD
Massima perdita consecutiva: -37.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
