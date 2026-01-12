- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
63 (95.45%)
損失トレード:
3 (4.55%)
ベストトレード:
41.58 USD
最悪のトレード:
-37.41 USD
総利益:
492.67 USD (74 407 pips)
総損失:
-62.64 USD (8 403 pips)
最大連続の勝ち:
30 (230.81 USD)
最大連続利益:
230.81 USD (30)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
11.50
長いトレード:
66 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
7.87
期待されたペイオフ:
6.52 USD
平均利益:
7.82 USD
平均損失:
-20.88 USD
最大連続の負け:
1 (-37.41 USD)
最大連続損失:
-37.41 USD (1)
月間成長:
32.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
37.41 USD (2.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.58 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +230.81 USD
最大連続損失: -37.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
レビューなし