Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

Aleh Rabtsau
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
63 (95.45%)
Убыточных трейдов:
3 (4.55%)
Лучший трейд:
41.58 USD
Худший трейд:
-37.41 USD
Общая прибыль:
492.67 USD (74 407 pips)
Общий убыток:
-62.64 USD (8 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (230.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.81 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
11.50
Длинных трейдов:
66 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.87
Мат. ожидание:
6.52 USD
Средняя прибыль:
7.82 USD
Средний убыток:
-20.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-37.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.41 USD (1)
Прирост в месяц:
32.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.41 USD (2.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.58 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +230.81 USD
Макс. убыток в серии: -37.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
