Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
63 (95.45%)
Убыточных трейдов:
3 (4.55%)
Лучший трейд:
41.58 USD
Худший трейд:
-37.41 USD
Общая прибыль:
492.67 USD (74 407 pips)
Общий убыток:
-62.64 USD (8 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (230.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.81 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
11.50
Длинных трейдов:
66 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.87
Мат. ожидание:
6.52 USD
Средняя прибыль:
7.82 USD
Средний убыток:
-20.88 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-37.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.41 USD (1)
Прирост в месяц:
32.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.41 USD (2.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +41.58 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +230.81 USD
Макс. убыток в серии: -37.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
