交易:
66
盈利交易:
63 (95.45%)
亏损交易:
3 (4.55%)
最好交易:
41.58 USD
最差交易:
-37.41 USD
毛利:
492.67 USD (74 407 pips)
毛利亏损:
-62.64 USD (8 403 pips)
最大连续赢利:
30 (230.81 USD)
最大连续盈利:
230.81 USD (30)
夏普比率:
0.78
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
11.50
长期交易:
66 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
7.87
预期回报:
6.52 USD
平均利润:
7.82 USD
平均损失:
-20.88 USD
最大连续失误:
1 (-37.41 USD)
最大连续亏损:
-37.41 USD (1)
每月增长:
32.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
37.41 USD (2.91%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +41.58 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +230.81 USD
最大连续亏损: -37.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
