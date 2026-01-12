- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
63 (95.45%)
손실 거래:
3 (4.55%)
최고의 거래:
41.58 USD
최악의 거래:
-37.41 USD
총 수익:
492.67 USD (74 407 pips)
총 손실:
-62.64 USD (8 403 pips)
연속 최대 이익:
30 (230.81 USD)
연속 최대 이익:
230.81 USD (30)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
11.50
롱(주식매수):
66 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.87
기대수익:
6.52 USD
평균 이익:
7.82 USD
평균 손실:
-20.88 USD
연속 최대 손실:
1 (-37.41 USD)
연속 최대 손실:
-37.41 USD (1)
월별 성장률:
32.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
37.41 USD (2.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.91% (37.41 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
