Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

Aleh Rabtsau
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
Trades:
66
Bénéfice trades:
63 (95.45%)
Perte trades:
3 (4.55%)
Meilleure transaction:
41.58 USD
Pire transaction:
-37.41 USD
Bénéfice brut:
492.67 USD (74 407 pips)
Perte brute:
-62.64 USD (8 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (230.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
230.81 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.78
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
11.50
Longs trades:
66 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
7.87
Rendement attendu:
6.52 USD
Bénéfice moyen:
7.82 USD
Perte moyenne:
-20.88 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-37.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
32.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.41 USD (2.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Meilleure transaction: +41.58 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +230.81 USD
Perte consécutive maximale: -37.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
Aucun avis
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
