Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

10 semanas
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
63 (95.45%)
Transacciones Irrentables:
3 (4.55%)
Mejor transacción:
41.58 USD
Peor transacción:
-37.41 USD
Beneficio Bruto:
492.67 USD (74 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-62.64 USD (8 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (230.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
230.81 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
11.50
Transacciones Largas:
66 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
7.87
Beneficio Esperado:
6.52 USD
Beneficio medio:
7.82 USD
Pérdidas medias:
-20.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-37.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.41 USD (1)
Crecimiento al mes:
32.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
37.41 USD (2.91%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
