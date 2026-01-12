SinaisSeções
Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA Middle Set

Aleh Rabtsau
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
63 (95.45%)
Negociações com perda:
3 (4.55%)
Melhor negociação:
41.58 USD
Pior negociação:
-37.41 USD
Lucro bruto:
492.67 USD (74 407 pips)
Perda bruta:
-62.64 USD (8 403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (230.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
230.81 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
11.50
Negociações longas:
66 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.87
Valor esperado:
6.52 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-20.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-37.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.41 USD (1)
Crescimento mensal:
32.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
37.41 USD (2.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_i 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_i 430
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_i 66K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.58 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +230.81 USD
Máxima perda consecutiva: -37.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
