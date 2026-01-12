- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
63 (95.45%)
Negociações com perda:
3 (4.55%)
Melhor negociação:
41.58 USD
Pior negociação:
-37.41 USD
Lucro bruto:
492.67 USD (74 407 pips)
Perda bruta:
-62.64 USD (8 403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (230.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
230.81 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
11.50
Negociações longas:
66 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.87
Valor esperado:
6.52 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-20.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-37.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.41 USD (1)
Crescimento mensal:
32.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
37.41 USD (2.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|430
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|66K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.58 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +230.81 USD
Máxima perda consecutiva: -37.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
