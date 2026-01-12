- Büyüme
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
294 (62.02%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (37.97%)
En iyi işlem:
9 242.20 USD
En kötü işlem:
-5 763.58 USD
Brüt kâr:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Brüt zarar:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (4 473.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 224.03 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.41
Alış işlemleri:
284 (59.92%)
Satış işlemleri:
190 (40.08%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
75.67 USD
Ortalama kâr:
349.67 USD
Ortalama zarar:
-371.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 812.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 882.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.03%
Yıllık tahmin:
-0.38%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 000.59 USD
Maksimum:
10 524.38 USD (7.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.74% (10 524.38 USD)
Varlığa göre:
0.03% (45.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 242.20 USD
En kötü işlem: -5 764 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 473.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 812.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
İnceleme yok
