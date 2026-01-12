SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DeBen Trader
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
294 (62.02%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (37.97%)
En iyi işlem:
9 242.20 USD
En kötü işlem:
-5 763.58 USD
Brüt kâr:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Brüt zarar:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (4 473.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 224.03 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.41
Alış işlemleri:
284 (59.92%)
Satış işlemleri:
190 (40.08%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
75.67 USD
Ortalama kâr:
349.67 USD
Ortalama zarar:
-371.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 812.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 882.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.03%
Yıllık tahmin:
-0.38%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 000.59 USD
Maksimum:
10 524.38 USD (7.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.74% (10 524.38 USD)
Varlığa göre:
0.03% (45.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 242.20 USD
En kötü işlem: -5 764 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 473.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 812.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.