Trades:
474
Bénéfice trades:
294 (62.02%)
Perte trades:
180 (37.97%)
Meilleure transaction:
9 242.20 USD
Pire transaction:
-5 763.58 USD
Bénéfice brut:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Perte brute:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (4 473.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 224.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.41
Longs trades:
284 (59.92%)
Courts trades:
190 (40.08%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
75.67 USD
Bénéfice moyen:
349.67 USD
Perte moyenne:
-371.86 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3 812.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 882.01 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.03%
Prévision annuelle:
-0.38%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 000.59 USD
Maximal:
10 524.38 USD (7.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.74% (10 524.38 USD)
Par fonds propres:
0.03% (45.29 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 242.20 USD
Pire transaction: -5 764 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 473.51 USD
Perte consécutive maximale: -3 812.30 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
Aucun avis
