Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
474
Прибыльных трейдов:
294 (62.02%)
Убыточных трейдов:
180 (37.97%)
Лучший трейд:
9 242.20 USD
Худший трейд:
-5 763.58 USD
Общая прибыль:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Общий убыток:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (4 473.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 224.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
284 (59.92%)
Коротких трейдов:
190 (40.08%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
75.67 USD
Средняя прибыль:
349.67 USD
Средний убыток:
-371.86 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 812.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 882.01 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.03%
Годовой прогноз:
-0.38%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 000.59 USD
Максимальная:
10 524.38 USD (7.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.74% (10 524.38 USD)
По эквити:
0.03% (45.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 242.20 USD
Худший трейд: -5 764 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 473.51 USD
Макс. убыток в серии: -3 812.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


Нет отзывов
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
