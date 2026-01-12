- Прирост
Всего трейдов:
474
Прибыльных трейдов:
294 (62.02%)
Убыточных трейдов:
180 (37.97%)
Лучший трейд:
9 242.20 USD
Худший трейд:
-5 763.58 USD
Общая прибыль:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Общий убыток:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (4 473.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 224.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
284 (59.92%)
Коротких трейдов:
190 (40.08%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
75.67 USD
Средняя прибыль:
349.67 USD
Средний убыток:
-371.86 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 812.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 882.01 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.03%
Годовой прогноз:
-0.38%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 000.59 USD
Максимальная:
10 524.38 USD (7.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.74% (10 524.38 USD)
По эквити:
0.03% (45.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 242.20 USD
Худший трейд: -5 764 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 473.51 USD
Макс. убыток в серии: -3 812.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
Нет отзывов
