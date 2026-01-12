SignaleKategorien
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
294 (62.02%)
Verlusttrades:
180 (37.97%)
Bester Trade:
9 242.20 USD
Schlechtester Trade:
-5 763.58 USD
Bruttoprofit:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Bruttoverlust:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (4 473.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 224.03 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.41
Long-Positionen:
284 (59.92%)
Short-Positionen:
190 (40.08%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
75.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
349.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-371.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 812.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 882.01 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.03%
Jahresprognose:
-0.38%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 000.59 USD
Maximaler:
10 524.38 USD (7.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.74% (10 524.38 USD)
Kapital:
0.03% (45.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 242.20 USD
Schlechtester Trade: -5 764 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 473.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 812.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


Keine Bewertungen
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.