- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
294 (62.02%)
Verlusttrades:
180 (37.97%)
Bester Trade:
9 242.20 USD
Schlechtester Trade:
-5 763.58 USD
Bruttoprofit:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Bruttoverlust:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (4 473.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 224.03 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.41
Long-Positionen:
284 (59.92%)
Short-Positionen:
190 (40.08%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
75.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
349.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-371.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 812.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 882.01 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.03%
Jahresprognose:
-0.38%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 000.59 USD
Maximaler:
10 524.38 USD (7.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.74% (10 524.38 USD)
Kapital:
0.03% (45.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
Keine Bewertungen
