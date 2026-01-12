シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DeBen Trader
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
474
利益トレード:
294 (62.02%)
損失トレード:
180 (37.97%)
ベストトレード:
9 242.20 USD
最悪のトレード:
-5 763.58 USD
総利益:
102 803.57 USD (197 546 pips)
総損失:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
最大連続の勝ち:
23 (4 473.51 USD)
最大連続利益:
10 224.03 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.41
長いトレード:
284 (59.92%)
短いトレード:
190 (40.08%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
75.67 USD
平均利益:
349.67 USD
平均損失:
-371.86 USD
最大連続の負け:
12 (-3 812.30 USD)
最大連続損失:
-5 882.01 USD (4)
月間成長:
-0.03%
年間予想:
-0.38%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 000.59 USD
最大の:
10 524.38 USD (7.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.74% (10 524.38 USD)
エクイティによる:
0.03% (45.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 242.20 USD
最悪のトレード: -5 764 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 473.51 USD
最大連続損失: -3 812.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


レビューなし
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
