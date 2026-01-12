- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
474
利益トレード:
294 (62.02%)
損失トレード:
180 (37.97%)
ベストトレード:
9 242.20 USD
最悪のトレード:
-5 763.58 USD
総利益:
102 803.57 USD (197 546 pips)
総損失:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
最大連続の勝ち:
23 (4 473.51 USD)
最大連続利益:
10 224.03 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.41
長いトレード:
284 (59.92%)
短いトレード:
190 (40.08%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
75.67 USD
平均利益:
349.67 USD
平均損失:
-371.86 USD
最大連続の負け:
12 (-3 812.30 USD)
最大連続損失:
-5 882.01 USD (4)
月間成長:
-0.03%
年間予想:
-0.38%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 000.59 USD
最大の:
10 524.38 USD (7.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.74% (10 524.38 USD)
エクイティによる:
0.03% (45.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9 242.20 USD
最悪のトレード: -5 764 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 473.51 USD
最大連続損失: -3 812.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
36%
0
0
USD
USD
136K
USD
USD
35
89%
474
62%
100%
1.53
75.67
USD
USD
8%
1:200