Negociações:
474
Negociações com lucro:
294 (62.02%)
Negociações com perda:
180 (37.97%)
Melhor negociação:
9 242.20 USD
Pior negociação:
-5 763.58 USD
Lucro bruto:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Perda bruta:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (4 473.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.41
Negociações longas:
284 (59.92%)
Negociações curtas:
190 (40.08%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
75.67 USD
Lucro médio:
349.67 USD
Perda média:
-371.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 812.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 882.01 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.03%
Previsão anual:
-0.38%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 000.59 USD
Máximo:
10 524.38 USD (7.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.74% (10 524.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (45.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
Melhor negociação: +9 242.20 USD
Pior negociação: -5 764 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 473.51 USD
Máxima perda consecutiva: -3 812.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
Sem comentários
