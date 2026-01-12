SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DeBen Trader
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
474
Negociações com lucro:
294 (62.02%)
Negociações com perda:
180 (37.97%)
Melhor negociação:
9 242.20 USD
Pior negociação:
-5 763.58 USD
Lucro bruto:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Perda bruta:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (4 473.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.41
Negociações longas:
284 (59.92%)
Negociações curtas:
190 (40.08%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
75.67 USD
Lucro médio:
349.67 USD
Perda média:
-371.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 812.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 882.01 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.03%
Previsão anual:
-0.38%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 000.59 USD
Máximo:
10 524.38 USD (7.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.74% (10 524.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (45.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 242.20 USD
Pior negociação: -5 764 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 473.51 USD
Máxima perda consecutiva: -3 812.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DeBen Trader
50 USD por mês
36%
0
0
USD
136K
USD
35
89%
474
62%
100%
1.53
75.67
USD
8%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.