Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
294 (62.02%)
Loss Trade:
180 (37.97%)
Best Trade:
9 242.20 USD
Worst Trade:
-5 763.58 USD
Profitto lordo:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Perdita lorda:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (4 473.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.41
Long Trade:
284 (59.92%)
Short Trade:
190 (40.08%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
75.67 USD
Profitto medio:
349.67 USD
Perdita media:
-371.86 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 812.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 882.01 USD (4)
Crescita mensile:
-0.03%
Previsione annuale:
-0.38%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 000.59 USD
Massimale:
10 524.38 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.74% (10 524.38 USD)
Per equità:
0.03% (45.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 242.20 USD
Worst Trade: -5 764 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 473.51 USD
Massima perdita consecutiva: -3 812.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


Non ci sono recensioni
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

