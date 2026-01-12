- Crescita
Trade:
474
Profit Trade:
294 (62.02%)
Loss Trade:
180 (37.97%)
Best Trade:
9 242.20 USD
Worst Trade:
-5 763.58 USD
Profitto lordo:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Perdita lorda:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (4 473.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.41
Long Trade:
284 (59.92%)
Short Trade:
190 (40.08%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
75.67 USD
Profitto medio:
349.67 USD
Perdita media:
-371.86 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 812.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 882.01 USD (4)
Crescita mensile:
-0.03%
Previsione annuale:
-0.38%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 000.59 USD
Massimale:
10 524.38 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.74% (10 524.38 USD)
Per equità:
0.03% (45.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
Non ci sono recensioni
