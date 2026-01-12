- 자본
- 축소
트레이드:
474
이익 거래:
294 (62.02%)
손실 거래:
180 (37.97%)
최고의 거래:
9 242.20 USD
최악의 거래:
-5 763.58 USD
총 수익:
102 803.57 USD (197 546 pips)
총 손실:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
연속 최대 이익:
23 (4 473.51 USD)
연속 최대 이익:
10 224.03 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.41
롱(주식매수):
284 (59.92%)
숏(주식차입매도):
190 (40.08%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
75.67 USD
평균 이익:
349.67 USD
평균 손실:
-371.86 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 812.30 USD)
연속 최대 손실:
-5 882.01 USD (4)
월별 성장률:
-0.03%
연간 예측:
-0.38%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 000.59 USD
최대한의:
10 524.38 USD (7.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.74% (10 524.38 USD)
자본금별:
0.03% (45.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 242.20 USD
최악의 거래: -5 764 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +4 473.51 USD
연속 최대 손실: -3 812.30 USD
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
