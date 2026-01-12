시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DeBen Trader
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
474
이익 거래:
294 (62.02%)
손실 거래:
180 (37.97%)
최고의 거래:
9 242.20 USD
최악의 거래:
-5 763.58 USD
총 수익:
102 803.57 USD (197 546 pips)
총 손실:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
연속 최대 이익:
23 (4 473.51 USD)
연속 최대 이익:
10 224.03 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.41
롱(주식매수):
284 (59.92%)
숏(주식차입매도):
190 (40.08%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
75.67 USD
평균 이익:
349.67 USD
평균 손실:
-371.86 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 812.30 USD)
연속 최대 손실:
-5 882.01 USD (4)
월별 성장률:
-0.03%
연간 예측:
-0.38%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 000.59 USD
최대한의:
10 524.38 USD (7.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.74% (10 524.38 USD)
자본금별:
0.03% (45.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9 242.20 USD
최악의 거래: -5 764 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +4 473.51 USD
연속 최대 손실: -3 812.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


리뷰 없음
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DeBen Trader
월별 50 USD
36%
0
0
USD
136K
USD
35
89%
474
62%
100%
1.53
75.67
USD
8%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.