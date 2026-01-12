SeñalesSecciones
Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
474
Transacciones Rentables:
294 (62.02%)
Transacciones Irrentables:
180 (37.97%)
Mejor transacción:
9 242.20 USD
Peor transacción:
-5 763.58 USD
Beneficio Bruto:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (4 473.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.41
Transacciones Largas:
284 (59.92%)
Transacciones Cortas:
190 (40.08%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
75.67 USD
Beneficio medio:
349.67 USD
Pérdidas medias:
-371.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 812.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 882.01 USD (4)
Crecimiento al mes:
-0.03%
Pronóstico anual:
-0.38%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 000.59 USD
Máxima:
10 524.38 USD (7.74%)
Reducción relativa:
De balance:
7.74% (10 524.38 USD)
De fondos:
0.03% (45.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 242.20 USD
Peor transacción: -5 764 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 473.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 812.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


No hay comentarios
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DeBen Trader
50 USD al mes
36%
0
0
USD
136K
USD
35
89%
474
62%
100%
1.53
75.67
USD
8%
1:200
