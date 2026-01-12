- Incremento
Total de Trades:
474
Transacciones Rentables:
294 (62.02%)
Transacciones Irrentables:
180 (37.97%)
Mejor transacción:
9 242.20 USD
Peor transacción:
-5 763.58 USD
Beneficio Bruto:
102 803.57 USD (197 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (4 473.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 224.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.41
Transacciones Largas:
284 (59.92%)
Transacciones Cortas:
190 (40.08%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
75.67 USD
Beneficio medio:
349.67 USD
Pérdidas medias:
-371.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 812.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 882.01 USD (4)
Crecimiento al mes:
-0.03%
Pronóstico anual:
-0.38%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 000.59 USD
Máxima:
10 524.38 USD (7.74%)
Reducción relativa:
De balance:
7.74% (10 524.38 USD)
De fondos:
0.03% (45.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +9 242.20 USD
Peor transacción: -5 764 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 473.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 812.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
