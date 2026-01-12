- 成长
交易:
474
盈利交易:
294 (62.02%)
亏损交易:
180 (37.97%)
最好交易:
9 242.20 USD
最差交易:
-5 763.58 USD
毛利:
102 803.57 USD (197 546 pips)
毛利亏损:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
最大连续赢利:
23 (4 473.51 USD)
最大连续盈利:
10 224.03 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.41
长期交易:
284 (59.92%)
短期交易:
190 (40.08%)
利润因子:
1.54
预期回报:
75.67 USD
平均利润:
349.67 USD
平均损失:
-371.86 USD
最大连续失误:
12 (-3 812.30 USD)
最大连续亏损:
-5 882.01 USD (4)
每月增长:
-0.03%
年度预测:
-0.38%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
3 000.59 USD
最大值:
10 524.38 USD (7.74%)
相对跌幅:
结余:
7.74% (10 524.38 USD)
净值:
0.03% (45.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|136
|AUDCAD
|131
|GBPJPY
|107
|XAUUSD
|64
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|-133
|GBPJPY
|-1.2K
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|15K
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 242.20 USD
最差交易: -5 764 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4 473.51 USD
最大连续亏损: -3 812.30 USD
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.
Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.
No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.
Track record verificado públicamente en Myfxbook.
Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.
