Juan Carlos De Ben Limones

DeBen Trader

Juan Carlos De Ben Limones
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
474
盈利交易:
294 (62.02%)
亏损交易:
180 (37.97%)
最好交易:
9 242.20 USD
最差交易:
-5 763.58 USD
毛利:
102 803.57 USD (197 546 pips)
毛利亏损:
-66 935.40 USD (87 017 pips)
最大连续赢利:
23 (4 473.51 USD)
最大连续盈利:
10 224.03 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.41
长期交易:
284 (59.92%)
短期交易:
190 (40.08%)
利润因子:
1.54
预期回报:
75.67 USD
平均利润:
349.67 USD
平均损失:
-371.86 USD
最大连续失误:
12 (-3 812.30 USD)
最大连续亏损:
-5 882.01 USD (4)
每月增长:
-0.03%
年度预测:
-0.38%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
3 000.59 USD
最大值:
10 524.38 USD (7.74%)
相对跌幅:
结余:
7.74% (10 524.38 USD)
净值:
0.03% (45.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 136
AUDCAD 131
GBPJPY 107
XAUUSD 64
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 4.2K
AUDCAD -133
GBPJPY -1.2K
XAUUSD 31K
EURUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 11K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 15K
XAUUSD 78K
EURUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 242.20 USD
最差交易: -5 764 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4 473.51 USD
最大连续亏损: -3 812.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Señal basada en un portfolio algorítmico de múltiples estrategias independientes y no correlacionadas.
Gestión de riesgo conservadora con control estricto del drawdown.
Diseñada para consistencia y escalabilidad a largo plazo.
Sin martingala ni grid agresivo.

Ideal para inversores que buscan crecimiento estable y control del riesgo.

No orientada a trading agresivo ni a resultados rápidos.


Track record verificado públicamente en Myfxbook.

Buscar “deBen_Trader” en Myfxbook.


没有评论
2026.01.12 17:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
