Soember Oerip

0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 224
Gewinntrades:
841 (68.70%)
Verlusttrades:
383 (31.29%)
Bester Trade:
4 617.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 888.00 USD
Bruttoprofit:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Bruttoverlust:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (2 379.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 828.80 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
10.81
Long-Positionen:
768 (62.75%)
Short-Positionen:
456 (37.25%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
30.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
79.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-344.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 888.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.51%
Jahresprognose:
297.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 850.80 USD
Maximaler:
3 401.60 USD (11.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.15% (3 401.60 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 617.50 USD
Schlechtester Trade: -1 888 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 379.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -344.60 USD

follow the trend Gold



Keine Bewertungen
