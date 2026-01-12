SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Soember Oerip
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 165%
Maxco-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 224
Negociações com lucro:
841 (68.70%)
Negociações com perda:
383 (31.29%)
Melhor negociação:
4 617.50 USD
Pior negociação:
-1 888.00 USD
Lucro bruto:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Perda bruta:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (2 379.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 828.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
10.81
Negociações longas:
768 (62.75%)
Negociações curtas:
456 (37.25%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
30.04 USD
Lucro médio:
79.21 USD
Perda média:
-77.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-344.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 888.00 USD (1)
Crescimento mensal:
24.51%
Previsão anual:
297.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 850.80 USD
Máximo:
3 401.60 USD (11.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (3 401.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 617.50 USD
Pior negociação: -1 888 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 379.10 USD
Máxima perda consecutiva: -344.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Maxco-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

follow the trend Gold



Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar