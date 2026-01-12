- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 224
Negociações com lucro:
841 (68.70%)
Negociações com perda:
383 (31.29%)
Melhor negociação:
4 617.50 USD
Pior negociação:
-1 888.00 USD
Lucro bruto:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Perda bruta:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (2 379.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 828.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
10.81
Negociações longas:
768 (62.75%)
Negociações curtas:
456 (37.25%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
30.04 USD
Lucro médio:
79.21 USD
Perda média:
-77.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-344.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 888.00 USD (1)
Crescimento mensal:
24.51%
Previsão anual:
297.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 850.80 USD
Máximo:
3 401.60 USD (11.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (3 401.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 617.50 USD
Pior negociação: -1 888 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 379.10 USD
Máxima perda consecutiva: -344.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Maxco-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
follow the trend Gold
Sem comentários