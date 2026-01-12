SegnaliSezioni
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 224
Profit Trade:
841 (68.70%)
Loss Trade:
383 (31.29%)
Best Trade:
4 617.50 USD
Worst Trade:
-1 888.00 USD
Profitto lordo:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Perdita lorda:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (2 379.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 828.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.81
Long Trade:
768 (62.75%)
Short Trade:
456 (37.25%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
30.04 USD
Profitto medio:
79.21 USD
Perdita media:
-77.91 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-344.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 888.00 USD (1)
Crescita mensile:
24.51%
Previsione annuale:
297.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 850.80 USD
Massimale:
3 401.60 USD (11.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.15% (3 401.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 617.50 USD
Worst Trade: -1 888 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 379.10 USD
Massima perdita consecutiva: -344.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Maxco-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

follow the trend Gold



Non ci sono recensioni
