22
0 / 0 USD
增长自 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 224
盈利交易:
841 (68.70%)
亏损交易:
383 (31.29%)
最好交易:
4 617.50 USD
最差交易:
-1 888.00 USD
毛利:
66 613.70 USD (281 553 pips)
毛利亏损:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
最大连续赢利:
34 (2 379.10 USD)
最大连续盈利:
9 828.80 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
2 小时
采收率:
10.81
长期交易:
768 (62.75%)
短期交易:
456 (37.25%)
利润因子:
2.23
预期回报:
30.04 USD
平均利润:
79.21 USD
平均损失:
-77.91 USD
最大连续失误:
9 (-344.60 USD)
最大连续亏损:
-1 888.00 USD (1)
每月增长:
24.51%
年度预测:
297.36%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 850.80 USD
最大值:
3 401.60 USD (11.13%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (3 401.60 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 617.50 USD
最差交易: -1 888 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 379.10 USD
最大连续亏损: -344.60 USD

follow the trend Gold



