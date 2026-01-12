- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 224
盈利交易:
841 (68.70%)
亏损交易:
383 (31.29%)
最好交易:
4 617.50 USD
最差交易:
-1 888.00 USD
毛利:
66 613.70 USD (281 553 pips)
毛利亏损:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
最大连续赢利:
34 (2 379.10 USD)
最大连续盈利:
9 828.80 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
2 小时
采收率:
10.81
长期交易:
768 (62.75%)
短期交易:
456 (37.25%)
利润因子:
2.23
预期回报:
30.04 USD
平均利润:
79.21 USD
平均损失:
-77.91 USD
最大连续失误:
9 (-344.60 USD)
最大连续亏损:
-1 888.00 USD (1)
每月增长:
24.51%
年度预测:
297.36%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 850.80 USD
最大值:
3 401.60 USD (11.13%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (3 401.60 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 617.50 USD
最差交易: -1 888 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 379.10 USD
最大连续亏损: -344.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Maxco-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
follow the trend Gold
没有评论