404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

OnlyUJ
Büyüme
307%
Aboneler
19
Haftalar
78
İşlemler
466
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
560%
Aboneler
16
Haftalar
135
İşlemler
1259
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 668%
Aboneler
72
Haftalar
219
İşlemler
5555
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 824%
Aboneler
136
Haftalar
57
İşlemler
1682
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.98
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
738%
Aboneler
29
Haftalar
50
İşlemler
155
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
1 050%
Aboneler
114
Haftalar
35
İşlemler
751
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.82
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
215%
Aboneler
16
Haftalar
65
İşlemler
581
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 285%
Aboneler
2
Haftalar
244
İşlemler
1496
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 805%
Aboneler
3
Haftalar
163
İşlemler
653
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.17
Maks. düşüş
38%
TriumphCFD
Büyüme
1 275%
Aboneler
13
Haftalar
34
İşlemler
487
Kazanç
74%
Kâr faktörü
3.43
Maks. düşüş
11%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2453 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.