SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD 2026
Fu Tak Tin

GOLD 2026

Fu Tak Tin
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
Capital.com-Real
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 644
Negociações com lucro:
2 594 (98.10%)
Negociações com perda:
50 (1.89%)
Melhor negociação:
307.02 USD
Pior negociação:
-293.46 USD
Lucro bruto:
4 915.07 USD (294 709 pips)
Perda bruta:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
625 (749.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
749.29 USD (625)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 644 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-58.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 846.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 846.23 USD (8)
Crescimento mensal:
-67.51%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.59 USD
Máximo:
1 925.35 USD (38.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.97% (1 925.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 2644
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 124K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +307.02 USD
Pior negociação: -293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 625
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +749.29 USD
Máxima perda consecutiva: -1 846.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Capital.com-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este é um sinal de negociação de ouro. Não sei quando vou parar. Durante esse tempo, você obterá lucro seguindo-o.

Recomenda-se que prepare um montante inicial de **5000 dólares americanos** para reforçar a sua resiliência ao risco.
Sem comentários
2026.01.11 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 16:11
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar