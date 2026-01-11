- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 644
Negociações com lucro:
2 594 (98.10%)
Negociações com perda:
50 (1.89%)
Melhor negociação:
307.02 USD
Pior negociação:
-293.46 USD
Lucro bruto:
4 915.07 USD (294 709 pips)
Perda bruta:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
625 (749.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
749.29 USD (625)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 644 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-58.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 846.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 846.23 USD (8)
Crescimento mensal:
-67.51%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.59 USD
Máximo:
1 925.35 USD (38.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.97% (1 925.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|2644
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|124K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +307.02 USD
Pior negociação: -293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 625
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +749.29 USD
Máxima perda consecutiva: -1 846.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Capital.com-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Este é um sinal de negociação de ouro. Não sei quando vou parar. Durante esse tempo, você obterá lucro seguindo-o.
Recomenda-se que prepare um montante inicial de **5000 dólares americanos** para reforçar a sua resiliência ao risco.
Recomenda-se que prepare um montante inicial de **5000 dólares americanos** para reforçar a sua resiliência ao risco.
Sem comentários